У Саудівській Аравії заявили про знищення 2 дронів хуситів — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що в четвер, 12 листопада, перехопила та знищила два безпілотники, запущені єменським рухом хуситів. Один із них, за заявою коаліції, було знищено над районом Ер-Ріяда, другий — над Східною провінцією Саудівської Аравії, повідомляє Anadolu Agency.

Заява речника коаліції

Про перехоплення безпілотників у соцмережі X повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі. Він заявив, що обидва апарати були знищені. Додаткової інформації про безпілотники або можливі пошкодження одразу не надходило.

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Війна в Ємені

Бойові дії між урядовими силами Ємену та хуситами відновилися в липні. За даними ООН, відтоді загинули або були поранені 12 тисяч людей. Відновлення бойових дій перервало період відносного затишшя, який тривав із квітня 2022 року, та погіршило гуманітарну кризу в Ємені на тлі переміщення населення.

Конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та кілька провінцій. У березні 2015 року арабська коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку єменського уряду.

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