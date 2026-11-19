У районі Мундафан на півдні Саудівської Аравії археологи дослідили пам’ятку Урук-аль-Джулайба віком близько 125 тисяч років. Там виявили кам’яні знаряддя, викопні рештки тварин і рослин, що свідчать про існування озер, трав’янистих рівнин і багатої фауни на території, яка нині є пустелею, повідомляє ScienceDaily.

Давнє озеро Мундафан

За допомогою супутникового моделювання рельєфу дослідники реконструювали давнє прісноводне озеро площею приблизно 340 квадратних кілометрів і завглибшки до 29 метрів. Висновки ґрунтуються на даних про відклади, рельєф і рештки водних організмів. Озеро, ймовірно, було стабільним прісноводним середовищем, оточеним відкритими трав’янистими ділянками та рослинністю.

На понад 130 локаціях науковці ідентифікували більш як 500 викопних зразків рослин і тварин, зокрема безхребетних. Серед тварин, які населяли регіон, були бегемоти, вимерлі довгорогі буйволи, верблюди, аравійські орикси, газелі та страуси.

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Кам’яні знаряддя й рослинні сліди

На головній ділянці розкопок археологи зібрали 5511 кам’яних знарядь завдовжки понад 2 сантиметри. Понад 98% виробів виготовили з кременю. Аналіз засвідчив використання леваллуазької техніки, за якої камінь готували для отримання заздалегідь спланованих відщепів.

На частині знарядь збереглися сліди рослинної сировини. Смола й деревний матеріал свідчать, що деякі кам’яні наконечники могли кріпити до руків’їв або древків для виготовлення мисливської зброї. Також дослідники зафіксували ознаки обробки бульб, чагарників і пальмового листя.

Деякі виявлені рослинні сліди пов’язані з видами, що містять токсичні сполуки. Науковці обережно припускають, що мисливці могли використовувати такі речовини у технологіях полювання, однак наголошують на попередньому характері цього тлумачення. Дослідження провели Саудівська комісія зі спадщини, Університет науки і технологій імені короля Абдалли та Університет Ґріффіта; результати опублікували в журналі Science.

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