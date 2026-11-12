У Саудівській Аравії знайшли вістря з можливими слідами отрути — Live Science

Археологи виявили на півдні Саудівської Аравії понад 5 500 кам'яних артефактів, зокрема вістря зі слідами речовин, пов'язаних з отруйною рослиною. Знахідки зробили на давньому озерному узбережжі Урук-ель-Джеліба в пустелі Руб-ель-Халі, повідомляє Live Science.

Давнє озеро в пустелі

Дослідники вивчали місцевість, назва якої перекладається як «піщані дюни водопою». Нині це спекотний і надзвичайно посушливий район із великими піщаними дюнами. Водночас у минулому тут існувало прісноводне озеро площею близько 340 квадратних кілометрів і глибиною до 29 метрів.

Викопні рештки свідчать, що довкола водойми жили бегемоти, буйволи, страуси, верблюди, газелі та орикси. Тут також росли пальми, очерет, дерева й чагарники. Науковці припускають, що ранні сучасні люди використовували ці ресурси для харчування та інших потреб.

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Сліди полювання та рослинних речовин

Деякі кам'яні вістря мають пошкодження від ударів, сумісні з полюванням на великих тварин. Мікроскопічний аналіз також виявив поблизу кінчиків сліди тваринних тканин. Розташування знарядь збігалося зі скупченнями кісток тварин, що, на думку авторів дослідження, вказує на використання узбережжя для полювання й оброблення здобичі.

На кількох вістрях знайшли хімічні залишки, пов'язані з акокантерою Шімпера Acokanthera schimperi. Ця рослина поширена у Східній і Центральній Африці та на півдні Аравійського півострова; історично її екстракти використовували для отруєння наконечників списів і стріл. Автори роботи вважають, що артефакти можуть бути найдавнішим свідченням застосування отрути в мисливській зброї, однак не встановили, як саме готували отруту та чи була вона ефективною.

Обмеження датування

Дослідження опублікували в журналі Science. Науковці пов'язують вік місця з періодом близько 125 тисяч років тому та припускають, що його могли використовувати представники Homo sapiens, хоча людських решток там не виявили. Водночас археолог Джеффрі Роуз, який не брав участі в роботі, зауважив: усі кам'яні артефакти зібрали з поверхні, а не з датованих шарів. Тому датування у 125 тисяч років є для знарядь максимально можливим віком, а не остаточно встановленою датою.

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