У секторі Газа підтримали акції портовиків у 22 країнах і територіях — Anadolu Agency

У місті Газа, у секторі Газа, в рибальському порту на заході міста відбулася акція солідарності з планованими трудовими протестами портових працівників у різних країнах. Учасники виступили проти використання портів і ланцюгів постачання для підтримки ізраїльських військових операцій у секторі Газа.

Акції у 113 портах

Заплановані на п’ятницю зупинки роботи та демонстрації різної тривалості, за оцінками організаторів, мають охопити понад 25 профспілок, які представляють працівників 113 портів у 22 країнах і територіях. Як повідомляє Anadolu Agency, учасники цих дій закликатимуть припинити перевезення зброї та військового обладнання через цивільні порти до зон конфліктів.

Учасники зібрання в Газі передали слова підтримки портовикам і морякам, визнаючи їхні дії проти використання цивільної інфраструктури для підтримки ізраїльських військових операцій. Речниця ініціатив Sumud Нур Саад заявила, що глобальні трудові акції мають на меті не допустити використання державних ресурсів і коштів для воєнної економіки та озброєнь. За її словами, учасники закликають натомість спрямовувати ці ресурси на потреби людей.

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Звернення рибалок

Президент Генеральної спілки працівників рибальства та морського виробництва Закарія Бакр повідомив, що акція мала передати послання палестинських рибалок працівникам портів у світі та подякувати їм за солідарність. За його словами, рибалки в секторі Газа понад три роки не мають доступу до моря й за цей період стикалися з убивствами, пораненнями, арештами та знищенням майна.

Бакр закликав повернути рибалкам можливість працювати та продовжувати міжнародні акції солідарності. У матеріалі зазначається, що ізраїльські обмеження й надалі не дозволяють палестинським рибалкам виходити в море на тлі тяжкої гуманітарної кризи в секторі Газа.

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