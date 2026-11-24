Органи охорони здоров’я сектору Гази, Палестина, 24 листопада оголосили епідемічну тривогу через різке зростання кількості випадків менінгіту. Від середини жовтня там зареєстрували понад 533 випадки інфекції та чотири смерті. Про це повідомляє UPI.

Найбільше хворіють немовлята

Діти віком до одного року становлять 71% усіх інфікованих, зареєстрованих із жовтня. На новонароджених припадає 13% випадків. Близько 73% пацієнтів є переміщеними палестинцями.

Речник Всесвітньої організації охорони здоров’я Крістіан Ліндмаєр заявив у Женеві, що кількість інфекцій почала швидко зростати в другій половині жовтня й продовжує збільшуватися. Найбільше випадків зафіксували в місті Газа та Хан-Юнісі.

Брак ресурсів для діагностики

Міністерство охорони здоров’я сектору Гази повідомило про 272 випадки менінгіту лише за жовтень. Для порівняння, у типовий місяць там реєстрували від 30 до 50 інфекцій.

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Представник міністерства Нідаль Гонейм заявив, що поширення хвороби становить загрозу для життя сотень тисяч палестинців, зокрема дітей. За його словами, від початку року від менінгіту померли 15 палестинців.

За даними ВООЗ, кількість підозрюваних випадків вірусного менінгіту майже вчетверо перевищує показник за відповідний період 2025 року, а підозрюваних бактеріальних інфекцій стало більш ніж у чотири рази більше. ВООЗ і місцеве міністерство охорони здоров’я відстежують спалах, однак дефіцит лабораторних ресурсів ускладнює визначення того, чи мають пацієнти бактеріальну або вірусну форму менінгіту.

Переповнені укриття, обмежений доступ до безпечної питної води, пошкоджена санітарна інфраструктура та погіршення роботи системи охорони здоров’я підвищують уразливість населення до інфекційних хвороб.

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