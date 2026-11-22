У секторі Гази внаслідок ізраїльських атак загинули троє палестинців. Про це з посиланням на медичні джерела повідомляє Anadolu Agency. Агентство назвало ці атаки черговим порушенням угоди про припинення вогню, укладеної торік.

Водночас дані про кількість поранених у матеріалі Anadolu Agency не узгоджуються. У першому абзаці йдеться про чотирьох постраждалих, серед яких дитина. Однак в описах окремих епізодів повідомляється щонайменше про дев’ятьох поранених.

Атаки поблизу Дейр-ель-Балаха та Хан-Юніса

За даними медичного джерела, 50-річний чоловік загинув, коли ізраїльський дрон скинув боєприпас поблизу перехрестя Аль-Матахін на схід від Дейр-ель-Балаха. Ще один палестинець помер від поранень, отриманих під час нічного удару по табору для переміщених осіб в Аль-Мавасі, на захід від Хан-Юніса. За повідомленням агентства, тоді були поранені п’ятеро людей.

Третій палестинець помер від поранень після удару ізраїльського дрона в районі Аль-Маслах на південний захід від Хан-Юніса. Також 12-річний хлопець дістав поранення спини, коли ізраїльські сили відкрили вогонь у напрямку району Аль-Сікка в центральній частині Хан-Юніса.

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Обстріли на півночі та сході сектору

У Бір-ен-Нааджі на захід від Джабалії ізраїльський дрон, за даними Anadolu Agency, вдарив по групі цивільних. Поранення дістали троє людей, один із них перебуває у тяжкому стані.

Агентство також повідомило, що ізраїльська військова техніка вела інтенсивний вогонь у напрямку наметів для переміщених осіб на схід від Хан-Юніса, а артилерія обстрілювала прилеглі райони. Ізраїльська армія також підривала палестинські будівлі та інші споруди на схід від «жовтої лінії» — межі відведення ізраїльських військ на першому етапі угоди про припинення вогню. Ізраїльські військові катери обстріляли узбережжя міста Газа.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, від 10 жовтня 2025 року внаслідок порушень режиму припинення вогню загинули 1675 палестинців, ще 6095 були поранені. Anadolu Agency також зазначає, що від жовтня 2023 року в секторі Гази загинули понад 74 тисячі палестинців, а більш як 176 тисяч зазнали поранень.

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