У секторі Гази від ізраїльського вогню загинули щонайменше четверо людей — Cyprus Mail

У секторі Гази внаслідок ізраїльських ударів і стрілянини в окремих інцидентах загинули щонайменше чотири людини, заявили медики анклаву. Про це повідомляє Cyprus Mail.

У місті Газа удар по автомобілю забрав життя щонайменше однієї людини. Раніше медики повідомляли про двох загиблих. На оприлюднених із місця кадрах видно, як екстрені служби в помаранчевих жилетах гасять водою охоплену вогнем автівку, навколо якої зібралися люди.

Інші інциденти

За даними медиків, удар вбив палестинця, який їхав велосипедом, у південному Хан-Юнісі. Ще один чоловік загинув поблизу табору біженців Нусейрат у центральній частині сектора Гази. Жінка загинула внаслідок стрілянини неподалік табору біженців Джабалія на півночі анклаву.

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по бойовиках ХАМАС у Хан-Юнісі, Нусейраті та місті Газа. Водночас армія Ізраїлю повідомила, що їй нічого не відомо про інцидент у Джабалії.

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Заяви сторін

Міністерство внутрішніх справ Гази, яким керує ХАМАС, заявило, що ізраїльський авіаудар у районі Тель-ель-Хава влучив у автомобіль працівників підрозділу поліції з боротьби з наркотиками. За його даними, загинув унтерофіцер, ще один правоохоронець був поранений.

Ізраїль стверджує, що ХАМАС переозброюється та здійснює атаки, порушуючи перемир’я, укладене рік тому, і останніми тижнями посилив удари по угрупованню. ХАМАС заперечує ці звинувачення та заявляє, що Ізраїль підриває мирну домовленість щодо Гази.

За даними органів охорони здоров’я сектора Гази, від початку перемир’я там загинули щонайменше 1 500 палестинців. Ізраїль повідомляє про загибель чотирьох своїх військових за цей період.

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