У секторі Гази загинули дружина та діти Ахмеда Набхана — Der Spiegel

У секторі Гази в Палестині загинули дружина та діти палестинця Ахмеда Набхана, повідомляє Der Spiegel. Видання опублікувало фотографію Набхана після похорону його дружини та дітей у Джабалії.

Підпис до фотографії

У підписі до знімка зазначено, що дружину та дітей Набхана вбили пісок і уламки.

Четверта зима війни

Матеріал Der Spiegel присвячений гуманітарній ситуації в секторі Гази в зимовий період. У ньому йдеться, що холод, опади та шторм знову призводять до смертей людей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Автори пишуть, що це вже четверта зима від початку війни. На їхню думку, смертельні наслідки негоди пов’язані не лише з природними умовами, а передусім із політикою.

Статтю опублікували 11 листопада 2026 року о 13:53. Текст підготували Гада Алькурд і Юліане фон Міттельштедт, фотографії — Сахер Альгорра.

Читай нас у