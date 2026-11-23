У Джабалії в секторі Гази, за даними Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході (БАПОР), внаслідок ізраїльського удару загинув один його співробітник, ще троє дістали поранення. Про це повідомило Anadolu Agency з посиланням на заяву БАПОР.

Працівники були біля водяної свердловини

Виконувач обов’язків генерального комісара БАПОР Крістіан Сондерс висловив співчуття у зв’язку із загибеллю працівника та пораненням трьох інших. У заяві агентства зазначено, що удар стався поблизу місця, де вони працювали в Джабалії.

За даними БАПОР, працівники виконували звичайні обов’язки біля водяної свердловини та надавали громаді критично важливі послуги.

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Дані БАПОР про втрати

Агентство закликало захищати гуманітарних працівників за будь-яких обставин. За його даними, від початку війни Ізраїлю в Газі кількість загиблих співробітників БАПОР та інших людей, які підтримували його роботу, зросла до 397.

Anadolu Agency також повідомило, що ізраїльська армія продовжувала атаки в палестинському анклаві попри угоду про припинення вогню, яка набула чинності 10 жовтня 2025 року. За даними агентства, від жовтня 2023 року в секторі Гази загинули понад 74 тисячі палестинців, а більш як 176 тисяч дістали поранення.

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