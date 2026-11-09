У Сендаї 203 волонтери допомагають запобігати старечій астенії — The Japan Times

У Сендаї, Японія, 203 волонтери беруть участь у програмі профілактики старечої астенії серед літніх людей. Ініціатива діє в місті п’ятий рік і передбачає, що люди старшого віку допомагають ровесникам підтримувати здоров’я, повідомляє The Japan Times.

Старечою астенією називають стан, за якого людина з віком слабшає фізично та психічно, що підвищує ризик потреби в довготривалому догляді. Волонтери проводять перевірки у центрах підтримки громади та під час місцевих заходів зі здоров’я.

Навчання для нових учасників

24 вересня в будинку догляду за літніми людьми Sendai Choseien у районі Аоба відбулося практичне навчання для нових волонтерів. У ньому взяла участь 31 людина, хоча було заплановано 25 місць. Перед цим, 10 вересня, учасники пройшли лекційну частину.

Під час тренінгу волонтери вчилися вимірювати окружність литки, перевіряти чіткість мовлення за допомогою приладу та виконувати тест із підйомом зі стільця на одній нозі. До навчання долучилися й досвідчені учасники програми, які допомагали новачкам опановувати ці практики.

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Понад 100 муніципалітетів Японії

Перевірки на старечу астенію розробили директор Інституту геронтології Токійського університету Кацуя Іїдзіма та інші фахівці. Волонтерську програму для організації таких перевірок у громадах запустили 2015 року в місті Касіва префектури Тіба. Нині подібні ініціативи працюють більш ніж у 100 муніципалітетах Японії.

У Сендаї програму запровадили у 2022 фінансовому році, почавши з району Івакірі. Серед 203 зареєстрованих волонтерів є члени восьми районних груп, створених через центри підтримки громади, а також люди, які пройшли індивідуальне навчання та допомагають на заходах у різних частинах міста. У 2026 фінансовому році місто планує створити ще дві районні групи — в районах Аоба та Тайхаку.

Зазвичай волонтерами можуть стати люди віком від 65 років. За кожну участь у перевірках вони отримують 300 балів у місцевій програмі заохочення активних літніх жителів: один бал дорівнює одній єні та може бути використаний у магазинах-учасниках програми.

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