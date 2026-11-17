У Сербії 140 обраних представників Студентського списку у вівторок мають скласти присягу під час першого засідання нового парламенту. Рух політичних аутсайдерів переміг на парламентських виборах у жовтні, випередивши Сербську прогресивну партію Олександра Вучича. Це завершує 14 років правління Вучича та його партії, повідомляє The Guardian.

Формування нового уряду

До Студентського списку увійшли академіки, юристи, науковці та актор. Уряд на чолі з прем’єр-міністром Джуро Мацутом продовжить виконувати обов’язки, доки депутати не затвердять склад кабінету, запропонований Студентським списком.

Склад майбутнього уряду та кандидатура прем’єр-міністра наразі не розкриваються. Обрана депутатка, юристка з прав людини Сара Ель Сараг заявила, що студентський рух бере участь у відборі членів уряду разом із майбутніми парламентарями. За її словами, кандидати майже щодня проводили зустрічі й навчальні заняття для підготовки до роботи в парламенті, оскільки більшість із них не є професійними політиками.

Ель Сараг також не назвала кандидата на посаду спікера парламенту. Голова парламенту виконуватиме обов’язки президента Сербії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Погрози протестів і розслідування

Після виборів Вучич, який тепер очолює опозицію, звинуватив Студентський список у запровадженні режиму неприкритого терору. Він стверджує, що рух нібито спрямовує лояльних до нього прокурорів і поліцію на незаконні затримання.

Поліція та прокуратура провели низку затримань осіб, пов’язаних із Сербською прогресивною партією. Прокуратура, зокрема, зацікавилася власниками впливової будівельної компанії через проєкт на місці колишнього готелю «Югославія» в Белграді. Також заарештували власника Alta Bank. Серед інших осіб, яким висунули обвинувачення, є високопосадовці поліції, яких звинувачують у зловживанні службовим становищем, а також люди, підозрювані у фальсифікаціях і насильстві під час виборів.

Вучич погрожує провести масштабні протести. Програмний директор сербської організації моніторингу виборів і демократії CRTA Раша Недєлькович припустив, що перші спроби зірвати роботу парламенту можуть статися вже під час його установчого засідання. Новообрані депутати мають до 90 днів від дня першого засідання парламенту, щоб затвердити новий уряд.

Читай нас у