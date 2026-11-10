У Сербії домовилися про виплати до 50 тисяч євро вкладникам Alta Bank — The Moscow Times

У Сербії Агентство зі страхування депозитів домовилося з державним банком Poštanska štedionica про виплати застрахованих депозитів клієнтам закритого Alta Bank на суму до 50 тисяч євро на одного вкладника. Дати початку виплат ще не оголосили. Власники більших сум мають подати вимоги щодо решти коштів до суду в межах процедури банкрутства, однак повернення цих грошей не гарантоване, повідомляє The Moscow Times.

Клієнти втратили доступ до коштів

Національний банк Сербії закрив Alta Bank наприкінці жовтня. Банк був популярним серед російських емігрантів у країні: багато хто з них зберігав там особисті заощадження, доходи від бізнесу в Сербії та кошти від продажу нерухомості в Росії.

Клієнтів заздалегідь не повідомили про закриття банку, тому інформація поширювалася через Telegram і знайомих. У Белграді російські кафе, книгарні та інші підприємства почали приймати лише готівку, оскільки втратили доступ до карткових платежів і банківських рахунків.

Власниця книгарні-кафе Auditoria Олександра Якушева розповіла, що її заклад мав у Alta Bank менш як 50 тисяч євро. Водночас для роботи бізнесу їй необхідно відкрити рахунок в іншому банку, щоб знову приймати карткові платежі та розраховуватися з постачальниками.

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Підозри щодо власника банку

Власника Alta Bank Давора Мацуру, якого видання називає близьким до Сербської прогресивної партії, раніше цього місяця заарештували після повідомлень про його спробу втекти до Москви. За даними документів, які бачило сербське розслідувальне видання KRIK, прокуратура підозрює Мацуру у привласненні близько 390 мільйонів євро протягом шести років.

За версією прокуратури, більшу частину цих коштів облікували як готівкові внески обмінних пунктів Alta, що так і не надійшли до банківського сховища. Місцезнаходження грошей невідоме. Мацура заперечує порушення.

Національний банк Сербії заявив, що курс динара стабільний, а фінансова система країни не перебуває під загрозою. Регулятор також повідомив про постійний прямий нагляд за роботою Poštanska štedionica та зазначив, що банки повністю співпрацюють із ним.

Після закриття Alta Bank російські клієнти звертаються до інших банків Сербії для відкриття рахунків, але часто отримують відмови. Для людей, які мали в Alta понад 50 тисяч євро, створили Telegram-групу Volna Serbia, до якої приєдналися понад 1700 учасників.

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