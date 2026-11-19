У Сербії депутати обрали 48-річного доцента Белградського університету та органічного фермера Александара Чупича головою парламенту. За його кандидатуру проголосували 140 із 239 депутатів — саме стільки мандатів має Студентський список. Як повідомляє Tagesschau, Чупич також перебере від Ани Брнабич повноваження тимчасового президента Сербії до нових виборів глави держави, які мають провести до 27 грудня.

Кандидат від Студентського списку

Чупич понад 20 років викладає на факультеті транспортних наук Белградського університету. Студенти спершу висунули його кандидатом у депутати, а згодом — на посаду голови парламенту.

За словами Чупича, він не планував ставати політиком, але вирішив бути поруч зі студентами, коли побачив їхні ідеї щодо змін у суспільстві. Однією зі своїх головних політичних цілей він назвав незалежність сербських інституцій від політичного впливу.

Чупич живе в невеликому селі приблизно за 50 кілометрів на південь від Белграда, де на органічній фермі вирощує овочі та фрукти. Він має шістьох дітей. Під час протестних маршів країною деякі студенти зупинялися в його господарстві.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дебати в парламенті

Під час парламентських дебатів Александар Вучич критикував академічну кар’єру Чупича. Він заявив, що той нібито обрав продаж органічної продукції замість просування від доцента до професора. Вучич також стверджував, що Студентський список називав Чупича університетським професором і не повідомив про його частки у семи квартирах в одній будівлі в Белграді.

У відповідь Чупич сказав, що готовий оприлюднити всю необхідну інформацію та не має чого приховувати. За даними видання, Вучич упродовж двох днів затягував обрання голови парламенту тривалими виступами та різкими висловлюваннями. Водночас голова фракції Студентського списку Йово Бакич назвав попередній уряд Вучича «злочинним об’єднанням».

Чупич виконуватиме обов’язки найвищої посадової особи Сербії до кінця року, коли мають відбутися президентські вибори.

Читай нас у