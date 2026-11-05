У Сербії після виборів активізувалися розслідування і арешти — Deutsche Welle

У Сербії після перемоги Студентського списку на парламентських виборах 25 жовтня правоохоронці почали серію арештів, кримінальних проваджень і відновлення розгляду давніх нерозв'язаних справ. Студентський список здобув переконливу перемогу над Сербською прогресивною партією, яка разом із колишнім президентом Александаром Вучичем домінувала в політиці країни протягом 14 років. Про активізацію роботи прокуратури та поліції повідомляє Deutsche Welle.

Нова парламентська більшість ще не перебрала важелі влади, однак у перші дні після голосування почалися затримання, нові розслідування та відновлення давніх проваджень. Прокурорка Бояна Савович заявила, що така швидкість роботи свідчить: прокуратура могла діяти раніше, але не робила цього. Водночас вона застерегла, що прискорення не повинно позначитися на якості обвинувачень.

Справи про вибори та корупцію

У Нові-Саді чотирьох людей затримали за підозрою в підкупі виборців. У Малі-Зворнику ще шістьох осіб затримали за підозрою у сприянні громадянам Боснії і Герцеговини в реєстрації місця проживання в Сербії, щоб вони могли голосувати.

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Серед резонансних справ — затримання власника Alta Bank Давора Мацури. Його підозрюють у незаконному доступі до банківського сховища та вилученні коштів на суму, еквівалентну приблизно 383 млн євро. Це сталося через кілька днів після того, як Національний банк Сербії відкликав ліцензію Alta Bank і розпочав процедуру банкрутства. За даними DW, також затримали високопосадовців поліції, керівника Республіканського гідрометеорологічного інституту та менеджерів державних компаній у справах про ймовірне зловживання посадою й маніпуляції під час державних закупівель.

Документи та якість розслідувань

Після виборів з'явилися повідомлення та відеозаписи, які можуть свідчити про можливе вилучення або знищення службових документів у державних установах і публічних компаніях. 29 жовтня генеральна прокурорка Загорка Доловац видала обов'язкову вказівку керівникам прокуратур запобігати знищенню офіційних та інших записів.

Представниця Студентського списку та майбутня депутатка Таня Арсич наголосила, що слідство має збирати достатні докази, а не поспішати з висуненням обвинувачень. Колишній президент Александар Вучич заявив, що не боїться арешту й що доказів його фінансових порушень не знайдуть. Савович вважає, що результативність прокуратури слід оцінювати за остаточними вироками та конфіскацією злочинно набутого майна, а не за кількістю гучних затримань.

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