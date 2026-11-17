У Сербії поблизу міста Стара-Пазова, на північний захід від Белграда, розбився військовий літак МіГ-29. Під час аварії загинув пілот, майор Горан Булаїч. Про це з посиланням на Міністерство оборони Сербії повідомляє The Independent.

Аварія сталася в полі

Літак упав у поле приблизно о 8:45 за місцевим часом у вівторок, 17 листопада. Стара-Пазова розташована приблизно за 30 миль, або 48 кілометрів, від сербської столиці.

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Місцеві сербські медіа опублікували фото, на яких, за їхніми даними, видно те, що схоже на палаючі уламки літака в полі. Поруч із місцем падіння перебували автомобіль швидкої допомоги та поліцейські автомобілі.

Причини аварії встановлюють

Над встановленням причин катастрофи працюватиме спеціальна комісія. У Міністерстві оборони Сербії повідомили, що Горан Булаїч народився 1973 року та вступив до війська у 1996 році. Інших подробиць відомство на той момент не повідомило.

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