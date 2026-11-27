У Сербії студентський список, за даними The Independent, здобув переконливу перемогу на парламентських виборах 25 жовтня над Сербською прогресивною партією президента Александара Вучича. Видання пише, що Вучич визнав поразку близько 21:30, після чого сотні тисяч людей вийшли на вулиці святкувати.

Координатор логістики студентського руху, 24-річний Марко Бойович, розповів, що до виборів рух залучив близько 60 тисяч волонтерів. Їх готували як спостерігачів на дільницях, працівників, що рахували бюлетені, співробітників служби безпеки та операторів кол-центрів.

Кампанія по всій країні

Основою мобілізації стали протести з вимогою відповідальності після обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді у листопаді 2024 року. Тоді загинули 16 людей. Багато жителів Сербії вважали, що трагедія могла бути пов'язана з неякісною реконструкцією, корупцією та недбалістю.

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Студенти запустили кампанію «студент у кожному селі»: активісти ходили пішки та їздили велосипедом країною, зокрема до регіонів, де Вучич мав сильну підтримку. За словами Бойовича, рух намагався переконати людей, що його учасники є «їхніми дітьми», попри звинувачення з боку провладних медіа та посадовців у роботі на іноземні сили.

Захист волонтерів

Після повідомлень про напади на спостерігачів, студентів і журналістів під час місцевих виборів 2025 і 2026 років активісти розробили спеціальні застосунки за участю сербської IT-спільноти. Вони допомагали відстежувати мобільні групи, підтримувати зв'язок і надсилати сигнал тривоги у разі небезпеки. Застосунки вимкнули після голосування 25 жовтня.

Бойович також сказав, що учасники руху постійно змінювали місця зустрічей через побоювання стеження. Місцеві та міжнародні групи цифрового нагляду повідомляли про докази можливого зараження телефонів ректора Белградського університету, кількох студентів, активістів і прокурора шпигунськими програмами, серед яких були Pegasus та шкідливе програмне забезпечення сербської розробки. Агентство безпеки та інформації Сербії відкинуло ці звинувачення, назвавши їх неправдивими та зловмисними.

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