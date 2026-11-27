У Сербії 25 листопада поліція заарештувала власника та головного редактора телеканалу Informer TV Драгана Й. Вучичевича. Його помістили під варту на 30 днів. Вучичевича підозрюють у спричиненні паніки й безладу через медіа та перешкоджанні правосуддю, повідомляє Deutsche Welle.

За даними влади, виступи Вучичевича створювали атмосферу публічного цькування, а 97 громадян він назвав ворогами держави. Зокрема, він називав учасників протестів покидьками, гієнами та стерв’ятниками, а також поширював твердження, нібито студенти готують кровопролиття та громадянську війну.

Позиція прокуратури

Прокуратура заявляє, що впродовж 2023–2026 років Вучичевич систематично використовував Informer TV для кампанії, яка розпалювала ненависть і була спрямована проти політичних опонентів попередньої влади, активістів та незалежних журналістів.

Івана Стеванович із белградського Фонду Славка Чурувії заявила DW, що Вучичевич через свої медіаресурси нібито переслідував людей та поширював неправдиві твердження, здатні загрожувати їхній безпеці. За її словами, в ефірі каналу також лунали заклики до насильства, погрози та образи на адресу прокурорів і суддів.

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Справи проти Informer і позиція захисту

Регуляторний орган електронних медіа Сербії раніше неодноразово попереджав Informer TV та тимчасово зупиняв трансляцію окремих програм. Журналістські й медійні об’єднання, громадські організації та представники академічної спільноти ініціювали відкликання ліцензії телеканалу.

За даними Фонду Славка Чурувії, проти Informer за останні роки подали понад 1 000 позовів щодо захисту честі, гідності та репутації. Стеванович стверджує, що протягом трьох років суди задовольнили позови у 92% завершених справ, а людям, чиї права були порушені, присуджували компенсації.

Вучичевич і його адвокати відкидають закиди. Захист наполягає, що провадження фактично є покаранням за висловлювання та порушує питання про межу між свободою слова і кримінальною відповідальністю. Колишній президент Сербії Александар Вучич заявив, що редактора Informer затримали винятково через його журналістську діяльність. Депутати Сербської прогресивної партії після арешту залишили засідання парламенту та зібралися біля поліцейської дільниці.

Покарання за спричинення паніки й безладу через медіа в Сербії передбачає від шести місяців до п’яти років ув’язнення.

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