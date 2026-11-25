У Белграді, Сербія, затримали власника медіагрупи Informer Драгана Вучичевича. Його затримали на 48 годин. Як повідомляє Der Spiegel, прокуратура підозрює його у розпалюванні паніки й заворушень, а також у перешкоджанні правосуддю.

Реакція Вучича

Колишній президент Сербії Александар Вучич підтвердив затримання Вучичевича під час парламентських дебатів. Він обурився тим, що депутати студентського списку, який переміг на останніх парламентських виборах, привітали цю новину оплесками.

Вучич заявив, що медіавласника нібито затримали лише через його журналістську діяльність. За даними Associated Press, депутати від партії Вучича SNS залишили парламент і вирушили до відділку поліції в Белграді, де утримують Вучичевича.

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Справи проти Informer

До медіагрупи Informer входять телеканал, онлайн-портал і тиражна таблоїдна газета. Медіа групи підтримували Вучича, а під час виборчої кампанії ображали тоді опозиційний студентський рух і його окремих представників.

Раніше сербський регулятор електронних медіа REM обмежив трансляцію окремих програм телеканалу Informer через порушення правил передвиборчої кампанії. У вересні канал також наживо транслював церемонію прощання із засудженим за геноцид воєнним злочинцем Ратком Младичем.

У середині листопада 97 громадян подали спільну заяву проти Вучичевича. У ній вони, зокрема, заявили про підбурювання до расової та релігійної ненависті й нетерпимості, створення загрози безпеці, а також розпалювання паніки та заворушень.

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