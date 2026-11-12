У Сеулі 20 школярів перекладають дитячі книжки чотирма мовами — Korea Herald

У Сеулі 20 учнів середніх і старших шкіл із сімей іммігрантів перекладають дитячі книжки для поширення в початкових школах міста. Проєкт реалізує столичне управління освіти у співпраці з місцевим видавництвом Asian Hub, повідомляє Korea Herald.

Книжки п’ятьма мовами

Для проєкту відібрали три ілюстровані книжки з Кореї, Гондурасу та Марокко. Їх перекладуть китайською, російською, в’єтнамською та монгольською мовами. Кожен комплект також міститиме корейськомовну версію, тож загалом видання будуть доступні п’ятьма мовами.

Готові комплекти в грудні передадуть початковим школам Сеула, де проводять заняття з корейської мови для учнів із мультикультурних сімей.

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Аудіозаписи через QR-коди

Учасники проєкту та запрошені мовні фахівці перевірятимуть переклади, щоб молодші школярі могли зрозуміти сюжети та культурний контекст книжок. Учні-перекладачі також начитають історії вголос. Прослухати записи можна буде за QR-кодами, надрукованими у книжках.

Керівник управління освіти Сеула Чон Кин Сік висловив сподівання, що участь у проєкті допоможе учням із сімей іммігрантів пишатися своєю мовою та культурою, а також зміцнити їхню впевненість у собі.

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