У Сеулі чоловік дістав опіки понад 60% тіла, впавши в яму — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, чоловік віком за 40 років дістав опіки понад 60% тіла, впавши в яму, що утворилася після прориву підземної труби теплопостачання. За повідомленнями місцевих медіа, які наводить Korea Herald, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані.

Аварія біля житлового комплексу

Інцидент стався близько 1:00 в суботу на дорозі поблизу житлового комплексу в Магок-доні, районі Кансео-гу на заході Сеула. Трубу прорвало напередодні о 20:18, після чого на місці проводили ремонтні роботи. Ділянку дороги огородили.

На записі камер спостереження видно, як чоловік підійшов до місця аварії, переступив через мотузкове огородження та рушив у бік пішохідного переходу. Невдовзі він зник у провалі. На кадрах також видно пару над пошкодженою ділянкою дороги, повалений світлофор, ремонтників і техніку.

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Перевірка заходів безпеки

Місцеві медіа повідомили, що чоловік дістав опіки другого й третього ступенів. Працівник Seoul Energy Corp. також зазнав опіків, коли наступив у скупчення гарячої води під час огляду місця аварії.

Влада перевіряє, чи були вжиті належні заходи безпеки, щоб не допустити людей на огороджену ділянку під час ремонтних робіт. Через прорив без опалення або гарячої води залишилися 8 965 домогосподарств поблизу.

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