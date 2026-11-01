У Сеулі на геловінських вихідних зібралися майже 160 тисяч людей — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, станом на ранок неділі не повідомляли про серйозні інциденти під час геловінських вихідних у районах Ітхевон і Хондэ. Через очікувано великі натовпи служби безпеки посилили заходи контролю.

Натовпи в Ітхевоні та Хондэ

За даними Korea Herald, о 21:00 у суботу в туристичному районі Хондэ перебували від 120 до 125 тисяч людей, а в Ітхевоні — від 30 до 32 тисяч. Сукупна кількість відвідувачів двох районів сягнула приблизно 157 тисяч осіб, що більш ніж удвічі перевищило середній показник за попередні 28 днів.

Через щільний потік людей у частині вулиць рух пішоходів уповільнився. Поліцейські спрямовували натовп, розділяли потоки в протилежних напрямках і встановлювали бар'єри, щоб запобігти скупченню. Рух автомобілів головною дорогою через Ітхевон обмежили з 18:00.

Потяги шостої лінії сеульського метро з 23:47 і до завершення роботи не зупинялися на станції Ітхевон, щоб обмежити приплив людей до переповненого району.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повідомлення про цукерки не підтвердилися

У соцмережах поширювалися твердження, що чоловік у масці персонажа-сови з мовного застосунку роздавав цукерки, які нібито містили психотропні речовини. Кілька акаунтів заявляли, що їхні знайомі відчули незвичні симптоми після отримання солодощів. Поліція затримала чоловіка, не виявила в цукерках підозрілих речовин і закрила справу, встановивши, що повідомлення виникли через непорозуміння.

Вшанування жертв трагедії 2022 року

Частина відвідувачів Ітхевона вшанувала пам'ять 159 людей, які загинули під час тисняви 29 жовтня 2022 року. Кілька груп провели меморіальну церемонію на площі біля станції Ноксапхьон, а близько 23:00 пройшли алеєю, де сталася трагедія.

Після опівночі кількість людей у Хондэ зменшилася до 86–88 тисяч, тоді як в Ітхевоні вона залишалася на рівні 30–32 тисяч осіб.

Читай нас у