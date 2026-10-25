У Сеулі на мосту Джамсу провели фестиваль смаженої курки — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, на мосту Джамсу провели фестиваль смаженої курки з 400-метровим спільним столом. Захід відбувся в неділю, напередодні закриття мосту для автомобільного руху та його перетворення на пішохідний простір, повідомляє Korea Herald.

Дві сесії для учасників

Перший фестиваль Ttuchi-Ttuchi Chicken Day став частиною Car-Free Jamsu Bridge Ttubeok-Ttubeok Festival. Організатором події виступила мерія Сеула. Для відвідувачів провели дві 90-хвилинні сесії — о 16:00 та о 18:00. Кожна з них була розрахована приблизно на тисячу учасників, тобто загалом близько двох тисяч людей.

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Гості реєструвалися заздалегідь і могли обрати страви з меню десяти франшиз, зокрема BBQ, Puradak, Mom’s Touch, Mexicana Chicken та Jadam Chicken. До фестивалю також долучилися Manseok Dakgangjeong із Сокчхо, а також сеульські Chicken Today і Banpo Chicken.

Пішохідний простір на мосту

Учасникам двох сесій видали браслети різних кольорів: вони позначали вибір між класичною смаженою куркою та янньом-чікін — корейською куркою в солодко-гострому соусі. У понеділок міст Джамсу мають закрити для транспорту в межах перетворення на пішохідну зону. Відкрити цей пішохідний простір планують наступного року.

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