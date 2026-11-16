У Сеулі набирають популярності заходи для спільного відпочинку й сну — Korea Herald

У Південній Кореї молоді люди дедалі частіше відвідують заходи, де можна полежати, відпочити чи поспати поруч із незнайомцями. Про розвиток такого формату в Сеулі повідомляє Korea Herald. Організатори створюють простори з подушками, матрацами, приглушеним освітленням та музикою, де відвідувачі можуть читати, слухати музику, дивитися в стелю або дрімати.

Відпочинок серед незнайомців

На попап-заході Ceiling Service у районі Ханнам у центральній частині Сеула підлогу вкрили приблизно 3 тис. подушок. Подія, організована мистецьким колективом Permit спільно зі страховою компанією Hanwha General Insurance, тривала з 21 до 25 жовтня в офісі страховика. Назву заходу пов’язали з часом, коли людина лежить у ліжку й не може заснути.

Ще один формат — Sleep Concert, який 21 травня провів виробник матраців Bestsleep на майданчику Floating Island на річці Хан. Майже 100 учасників залишилися там на ніч. Для них підготували матраци, м’яке приліжкове освітлення та замкнені бокси для телефонів, щоб допомогти відмовитися від користування пристроями. Програма включала виступи виконавців балад, розтяжку з інструктором із пілатесу, фортепіанну музику перед сном і ранковий виступ струнного квартету.

Меблевий бренд Iloom також проводив у районі Сонсу захід Motion Club — з 26 квітня до 10 травня. Відвідувачам пропонували читання книжок і поезії, йогу, музику, перегляд фільмів та в’язання на регульованих ліжках.

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Зміна ставлення до сну

Один із відвідувачів таких заходів розповів виданню, що раніше відчував провину через відпочинок без «продуктивної» мети. За його словами, коли поруч відпочивають інші люди, легше не думати про необхідність займатися чимось іншим.

На тлі популярності практик раннього підйому, відомих як miracle morning, у Південній Кореї зростає інтерес до вечірніх рутин. Дані Naver DataLab свідчать, що в червні 2025 року пошукові запити про «нічну рутину» вперше перевищили запити про «ранкову рутину» й залишалися вищими до грудня. Такі ритуали можуть включати прогулянки після вечері, розтяжку та медитацію.

За даними звіту Korea Sleep Report за 2026 рік, підготовленого компанією Asleep на основі даних понад 370 тис. користувачів за січень 2024-го — грудень 2025 року, вони в середньому спали 5 годин 25 хвилин на добу, водночас проводячи в ліжку 6 годин 39 хвилин. Сонна індустрія країни, за оцінкою Korea Sleep Industry Association, зросла приблизно з 480 млрд вон у 2011 році до 5 трлн вон у 2025 році.

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