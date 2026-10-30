У Сеулі побоюються переговорів США та КНДР без участі Південної Кореї — Deutsche Welle

У Сеулі, Південна Корея, посилюються побоювання, що Сполучені Штати можуть відновити дипломатичні контакти з КНДР без належного врахування інтересів південнокорейської сторони. Як повідомляє Deutsche Welle, політики країни непокояться, що Вашингтон у прагненні до прориву в діалозі з Кім Чен Ином може поставити під загрозу безпеку свого союзника.

Напруження на кордоні

Відносини між двома Кореями останніми тижнями різко загострилися. Минулого місяця Сеул звинуватив Пхеньян у встановленні міни на південнокорейському боці укріпленого кордону. Внаслідок вибуху були поранені троє південнокорейських військових. КНДР відкинула звинувачення та заявила, що це нібито була операція під чужим прапором, покликана дискредитувати країну.

Після цього Північна Корея провела кілька випробувань озброєнь, організувала першу виставку військових безпілотників за участю Кім Чен Ина, перекинула до кордону самохідні артилерійські підрозділи та почала готувати системи гучномовців для трансляції пропаганди в бік Півдня. У четвер КНДР також запустила близько десяти балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря.

Побоювання щодо позиції Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявляв про бажання відновити переговори з Кім Чен Ином. За даними видання, обговорювалася можливість їхньої зустрічі 18 листопада в китайському Шеньчжені, де Трамп має взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Офіційної відповіді Пхеньяна на сигнали Вашингтона не було.

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На закритому засіданні розвідувального комітету парламенту Південної Кореї Національна розвідувальна служба повідомила, що Кім Чен Ин обговорював можливість зустрічі з Трампом під час зустрічі з високопосадовцями політбюро Китаю в Даньдуні.

Професорка міжнародних досліджень університету Конґджу Лім Ин Чжон заявила, що найбільше занепокоєння викликає потенційне визнання США КНДР ядерною державою. За її словами, також існують побоювання, що угода могла б передбачати відмову Пхеньяна від ядерних ракет великої дальності, здатних досягати США, але дозволити йому зберегти ракети малої дальності, які становлять загрозу для Південної Кореї та Японії.

Відносини союзників

Колишній південнокорейський політик Кім Сан У заявив про кризу довіри між урядами двох країн. За його словами, на відносини між Сеулом і Вашингтоном вплинули мита, торговельні обмеження та вимоги США збільшити фінансування американського військового контингенту в Південній Кореї.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Південної Кореї наголосив, що безпека Кореї впливає на безпеку Європи, так само як європейська безпека впливає на безпеку Корейського півострова.

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