Влада Сеула в Південній Кореї подала кримінальні скарги на п’ятьох людей, які з вересня 2025 року до серпня 2026 року сукупно 8 710 разів телефонували або надсилали повідомлення на екстрену лінію 119. За даними міської адміністрації, ці контакти заважали роботі центру реагування на надзвичайні ситуації, повідомляє Korea Herald.

Тисячі контактів за три місяці

За даними міста, від червня до серпня ці п’ятеро звернулися до служби 119 загалом 4 034 рази. Центр реагування надсилав їм кілька попереджувальних повідомлень, однак вони продовжували робити такі самі або схожі звернення.

Міська адміністрація повідомила, що деякі абоненти мовчали після дзвінка. Інші надсилали фото, не пов’язані з роботою екстреної служби, або в стані сп’яніння просили відвезти їх додому.

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Понад 5 500 контактів від однієї людини

Одна людина здійснила 5 547 із 8 710 контактів: 2 661 дзвінок і 2 886 текстових повідомлень. Центр проаналізував зміст, частоту та час звернень десяти осіб, які протягом трьох місяців найчастіше контактували зі службою з причин, не пов’язаних із її роботою.

Після аналізу центр звернувся по юридичну консультацію до спеціальної групи судової поліції Сеульського столичного управління пожежної безпеки й ліквідації наслідків стихійних лих. Там оцінювали, чи були ці дії умисними та чи могли вони становити перешкоджання виконанню службових обов’язків. Після перевірки місто подало кримінальні скарги.

Керівник управління Хон Йон Гин закликав мешканців відповідально користуватися лінією 119, щоб екстрені служби могли швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

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