У Сеулі покажуть Едіпа Софокла з повністю жіночим складом — Korea Herald

Національна компанія чхангика поставить у Сеулі адаптацію трагедії Софокла «Едіп-цар», у якій усі ролі виконають жінки. Виставу «Едіп» покажуть із 26 листопада до 5 грудня в театрі «Дальорим» Національного театру Кореї; для глядачів передбачені англійські субтитри, повідомляє Korea Herald.

Жінки виконають чоловічі ролі

Це перша постановка в історії компанії з винятково жіночим складом. Співачки пансорі зіграють, зокрема, Едіпа, Креонта та Тіресія, не змінюючи гендерної ідентичності цих персонажів у сюжеті. Такий підхід протиставлений традиції давньогрецького театру, де всі ролі виконували чоловіки.

Художня керівниця Національної компанії чхангика Ю Ин Сон заявила, що творці хотіли дослідити музичне звучання постановки, яку виконують лише жінки. За її словами, драматург Пай Сам Сік, який раніше працював над адаптацією «Троянок», від початку писав нову версію з огляду на жіночий склад виконавиць.

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Пансорі та страх перед долею

Виконавиця ролі Едіпа Лі Со Йон зазначила, що пансорі дає артистам змогу втілювати персонажів незалежно від їхньої статі. Вона додала, що використовує для чоловічих ролей майже таку саму вокальну техніку, як і для інших образів.

Режисерка Чхве Чін А, для якої це перша робота в жанрі чхангик після досвіду в опері й театрі, назвала центральною рисою постановки екзистенційну тривогу. За її словами, адаптація акцентує на страху перед долею та фундаментальній тривозі існування. Сюжет розповідає про Едіпа, який намагається уникнути пророцтва про вбивство батька і шлюб із матір'ю, але зрештою стикається зі своєю долею.

Компанія вже зверталася до західної класики у форматі пансорі: її «Лір» за п'єсою Шекспіра номінували на премію Лоренса Олів'є у 2025 році, а «Троянки» Евріпіда у 2022 році гастролювали у США, де всі покази першого американського туру були розпродані.

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