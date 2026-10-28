У Сеулі пожежа охопила поселення Курьон, постраждала жінка — Korea Herald

У Південній Кореї пожежа охопила тимчасове поселення Курьон у районі Каннам на півдні Сеула. Вогонь зачепив 107 мешканців із 77 домогосподарств, одна жінка дістала легку травму ноги. Пожежу, що почалася у вівторок, загасили рано-вранці в середу — майже через 13 годин після її виникнення, повідомляє Korea Herald.

Влада організувала тимчасове розміщення для людей, яких зачепила пожежа, у школах Гепхо та Курьон, а також у сусідніх закладах розміщення.

Складні умови гасіння

Поліція та пожежні служби розслідують причину займання. За даними пожежників, роботі заважали темрява, сильний вітер і нестача води для гасіння. Будинки в поселенні розташовані щільно, а вузькі проходи обмежують доступ пожежної техніки.

Чимало споруд зведено з легкозаймистих матеріалів, зокрема фанери, вінілових листів та утеплювача. Додатковим ризиком є застаріла електропроводка. Ця пожежа сталася після великих займань у січні 2026 року та вересні 2025 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переселення і забудова

Поселення Курьон сформувалося у 1970–1980-х роках, коли люди, переміщені через забудову Каннама, оселилися в тимчасових будинках. Це останні нетрі Сеула, площа яких становить близько 267 тисяч квадратних метрів. Багато мешканців не володіли землею під своїми оселями; за даними SH, до придбання ділянок компанією власниками були менш ніж 1% жителів.

Будівництво на території ще не починалося. Місто планує звести там житловий комплекс на 3 739 квартир: 1 691 помешкання для довгострокової оренди за системою чонсе, 1 107 квартир державного орендного житла для колишніх мешканців поселення та 941 квартиру для продажу.

Зі 1 107 початкових домогосподарств більшість уже переїхала, однак близько 140 ще залишаються. За даними оператора житлового проєкту Сеула SH, багато з них домагаються права придбати квартиру в новому комплексі, а не повернутися як орендарі державного житла. SH прагне почати будівництво в першій половині 2027 року після переселення решти жителів і паралельно веде судові процедури для отримання володіння об'єктами.

Читай нас у