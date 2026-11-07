У Сеулі провели перше заняття Puppy Yoga просто неба — Korea Herald

У Сеулі на острові Нодиль провели перше заняття Puppy Yoga просто неба: 16 учасників виконували вправи з йоги та спілкувалися приблизно з 20 собаками з притулків. Програму організувала Puppy Connect, а тварин привезли з кількох зоозахисних організацій, зокрема PawMotion, Dorothy Rescue, Knock Dog та Heangdongsa Rescue, повідомляє Korea Herald.

Йога і знайомство з собаками

Заняття тривало близько 70 хвилин. Поки інструктор проводив тренування, собаки ходили між килимками, знайомилися з людьми та шукали заховані ласощі. Кожна тварина мала бейдж із кличкою, щоб учасники могли звертатися до неї на ім'я.

Деяким собакам знадобився час, аби звикнути до нової обстановки та великої кількості людей. Одна з них, Бада, спершу скиглила, але заспокоїлася, коли одна з учасниць взяла її на руки та погладила.

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Мета програми

Програму Puppy Yoga започаткували у травні, і відтоді заняття проводять раз на місяць. Керівниця проєкту Кім Джина розповіла, що задум виник після її волонтерства у притулку, де вона побачила налякане цуценя, яке ховалося від людей. За її словами, програма має дати собакам позитивний досвід взаємодії з людьми та заохотити відвідувачів розглядати усиновлення тварин із притулків.

За даними мережі Paw in Hand, у 2025 році в Південній Кореї було зареєстровано 94 469 врятованих тварин. Близько 45 654 із них, зокрема коти й собаки, були зареєстровані як померлі або піддані евтаназії — це 48% від загальної кількості. Від січня до жовтня 2026 року померли або були піддані евтаназії 26 755 із 73 101 тварини, про яких повідомили притулки, тоді як усиновили 27%. Ці дані охоплюють лише випадки, про які повідомили зареєстровані притулки. Відвідувачі Puppy Yoga можуть отримати інформацію про всиновлення чи тимчасову опіку над собаками під час заходу або звернувшись до Puppy Connect.

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