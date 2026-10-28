У Сеулі розпочали перевірку 2,47 млн бюлетенів через дефіцит — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, команда спеціального уповноваженого Лі Те Хана розпочала перевірку 2,47 млн виборчих бюлетенів, що зберігаються в гандбольному залі Олімпійського парку. Перевірка є частиною розслідування безпрецедентного дефіциту бюлетенів під час місцевих виборів 3 червня, повідомляє Korea Herald.

Перевірка бюлетенів і записів камер

Слідча група також вивчатиме записи камер спостереження й інші матеріали, щоб перевірити можливі порушення, пов’язані з виборами. У команді наголосили, що процедура не буде перерахунком голосів. Її мета — звірити кількість бюлетенів на майданчику та встановити, чи могли мати місце маніпулювання або підроблення.

Гандбольний зал використовували як центр підрахунку голосів. У ньому зберігаються бюлетені, подані в південно-східному районі Сеула Сонпха. Протестувальники блокували їх вивезення, вимагаючи встановити відповідальність за ситуацію та провести повторні вибори.

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Нагляд і безпека

У перевірці допомагатимуть близько 500 посадовців Національної виборчої комісії. За процесом стежитимуть група спостерігачів, обрана Національними зборами, а також законодавці й журналісти. Завершити роботи очікували близько опівночі.

Біля арени зібралися приблизно 300 протестувальників, а поліція залучила близько 3 тисяч правоохоронців для підтримання порядку. Фізичних зіткнень не зафіксували. Команду Лі Те Хана сформували минулого місяця для розслідування управління бюлетенями з боку виборчої комісії, підозр щодо можливого маніпулювання даними про явку та інших імовірних порушень.

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