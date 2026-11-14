У Сеулі справу про напад на психіатра в лікарні передали прокурорам — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, поліція передала прокурорам справу жінки віком від 50 до 59 років, яку підозрюють у нападі на психіатра в лікарні Severance. Вона перебуває під вартою за підозрою в замаху на вбивство, перешкоджанні роботі та порушенні Закону про медичні послуги, повідомляє Korea Herald.

Напад у консультаційному кабінеті

Інцидент стався 4 листопада приблизно о 16:35 у консультаційному кабінеті на п’ятому поверсі лікарні Severance в районі Содемун-гу на заході Сеула. За даними поліції, жінка нібито зайшла до кабінету слідом за іншим пацієнтом і дістала принесене із собою знаряддя.

Психіатр, професор на прізвище Кан, дістав поранення обличчя та рук, зокрема рану завдовжки близько п’яти сантиметрів. Його доправили до відділення невідкладної допомоги. За повідомленнями, ці травми не загрожували його життю.

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Посилений захист медиків

Справу передало до прокуратури Західного району Сеула поліцейське відділення Содемун. Правоохоронці застосували положення Закону про медичні послуги, яке передбачає суворіше покарання за напади на медичних працівників під час надання ними допомоги.

Це положення запровадили 2019 року після того, як у грудні 2018 року пацієнт смертельно поранив психіатра Лім Се Вона під час консультації в лікарні Kangbuk Samsung. За законом, напад на медика, що спричинив травми, може каратися ув’язненням на строк до семи років або штрафом від 10 до 70 млн вон. Якщо напад призвів до тяжких травм, передбачене ув’язнення на строк від трьох до десяти років.

Під час слухання щодо тримання під вартою 7 листопада жінка заявила, що їй відмовили в медичній допомозі у 2018 році.

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