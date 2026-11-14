У Сеулі стартував фестиваль із рекордними 142 виробниками напоїв — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, відкрився найбільший у країні фестиваль традиційних алкогольних напоїв K-Sool Grand Festival. Цьогоріч у ньому беруть участь рекордні 142 виробники традиційних напоїв. Триденний захід проходить у центрі aT Center у районі Янчже на півдні міста.

Рекордна кількість виробників

Фестиваль відбувається 16-й рік. Міністерство сільського господарства Південної Кореї очікує близько 30 тисяч відвідувачів — проти 28 тисяч торік, коли участь брали 120 виробників. Як повідомляє Korea Herald, уряд країни розглядає зростання міжнародної популярності корейської кухні як можливість збільшити закордонні продажі рисового вина, фруктового вина та дистилятів.

Програма фестивалю включає дегустації, майстер-класи та семінари для виробників, які планують виходити на зовнішні ринки. Відвідувачі можуть навчитися готувати макколлі — каламутне корейське рисове вино, скуштувати коктейлі на основі традиційних напоїв у поєднанні з корейськими стравами й десертами. Серед інших активностей — сомельє на основі штучного інтелекту, який пропонує напої відповідно до смаків гостей, і сліпа дегустація.

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Президентська нагорода за фруктове вино

На церемонії відкриття міністерство відзначило 18 напоїв. Головну нагороду отримала компанія Blue Wine Company з повіту Йондон у провінції Північна Чхунчхон за фруктове вино Berry Wine 1168CS. Відзнаки також присудили виробникам макколлі, прозорого рисового вина та дистилятів.

Міністр сільського господарства Сон Мі Рьон після відкриття зустрілася з виробниками, щоб обговорити їхній вихід на іноземні ринки. Вона заявила, що уряд допомагатиме виробникам забезпечувати якісну сировину, шукати закордонних дистриб’юторів і тестувати попит на нових ринках. Окремо відзначили компанію Kooksoondang за роботу з розширення закордонних продажів: за останні п’ять років обсяг її експорту становив 46,15 млн доларів.

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