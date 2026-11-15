У Сеулі узбекистанця засудили до 16 місяців за фінансування тероризму — Korea Herald

Центральний районний суд Сеула в Південній Кореї засудив громадянина Узбекистану до 16 місяців ув’язнення за фінансування терористичної організації в Сирії. Суд визнав його винним у порушенні закону про протидію тероризму та зобов’язав сплатити 1,25 млн вон, повідомляє Korea Herald.

Перекази на рахунки угруповання

На момент переказів чоловік навчався в мовному інституті при корейському університеті за візою D-4-1. За даними суду, він надсилав гроші угрупованню «Катібат ат-Таухід валь-Джихад» (KTJ), яке перебуває під санкціями ООН і складається переважно з узбецьких та киргизьких бійців.

Суд встановив, що чоловік контактував з учасником KTJ, який назвався громадянином Узбекистану та заявив, що воює проти сирійських урядових і російських сил. У період із січня 2024 року до січня 2025 року засуджений шість разів переказав загалом 1,25 млн вон на рахунки, вказані співрозмовником.

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Незавершена спроба нового переказу

Також суд визнав чоловіка винним у спробі переказати додаткові кошти до Сирії. За матеріалами справи, учасник угруповання попросив його отримати гроші від іншої людини в Південній Кореї та переслати їх далі, однак операцію не завершили.

У рішенні суд зазначив, що засуджений надавав кошти для підтримки терористичної організації, знаючи, що гроші мали бути використані для тероризму. Суд також наголосив, що такі дії були важливими для підтримання діяльності угруповання та створювали серйозний ризик для міжнародного миру й громадської безпеки незалежно від суми. Під час призначення покарання суд врахував визнання провини.

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