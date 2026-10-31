У Сеулі відкрили виставку ворожінь із понад 200 консультаційними стендами — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, відкрили другу виставку Fortune Adventure, яка об’єднала понад 200 консультаційних пунктів із щонайменше 13 видами ворожінь — від традиційного корейського саджу та читання рис обличчя до таро й передбачень для домашніх тварин. Чотириденний захід проходить у виставковому центрі aT Center у Янчже на півдні Сеула. Про це повідомляє Korea Herald.

За 12 тисяч вон, або близько 8,40 долара, відвідувачі можуть записатися на 10-хвилинну консультацію до фахівця на власний вибір. Організаторка виставки, засновниця та гендиректорка Mind Design Кім Мінджі пояснила, що задум заходу полягає в тому, щоб зібрати практиків в одному місці та дати гостям змогу ознайомитися з різними методами й обрати підхожий підхід.

Передбачення для тварин і товари на удачу

Серед незвичних нових зон цього року — консультації щодо домашніх тварин. Власники можуть звернутися до практиків із питаннями про своїх улюбленців. Одна з відвідувачок, Хван Єджу, прийшла на виставку із собакою Логаном, аби дізнатися, чи не засмучується він через рідші прогулянки, пов’язані з її зайнятістю на роботі.

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На виставці також працюють 53 компанії у 74 торговельних і демонстраційних стендах. Там пропонують талісмани, брелоки, аромати, декоративні вироби та чаї, натхненні традиційними п’ятьма елементами — деревом, вогнем, землею, металом і водою. Захід також відображає тренд lucky maxxing — прагнення привабити удачу через повсякденні ритуали й речі, яким приписують таку властивість.

Фізіогноміка та штучний інтелект

Програма заходу включала лекцію про так звану фізіогномічну пластичну хірургію — підхід, заснований на переконанні, що зміна окремих рис обличчя може вплинути на удачу. Практик фізіогноміки Кім Сон Хо розповів, що деякі клініки пластичної хірургії в районі Каннам співпрацюють із фахівцями з читання обличчя. На його думку, користь таких процедур радше полягає у підвищенні впевненості людини, а не у зміні долі.

Практик саджу Кім Хо Джин та його син Кім Гі Хан представили сервіс саджу на основі штучного інтелекту з котячою тематикою. Водночас старший Кім застеріг, що відповіді ШІ, створені без достатнього розуміння принципів традиційного саджу, можуть бути ненадійними.

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