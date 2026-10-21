У Сеулі вісьмох людей передали прокурорам у справі про мережу проституції — Korea Herald

У Південній Кореї поліція Сеула передала до прокуратури без затримання вісьмох людей у справі про мережу проституції в районі Каннам. За даними правоохоронців, одна з двох викритих структур організувала понад 2800 зустрічей за 44 дні та заробила щонайменше 574 млн вон, або близько 434 тис. доларів США.

Як повідомляє Korea Herald, серед переданих прокурорам — троє ймовірних операторів бізнесу, менеджер, дві жінки та двоє чоловіків, яких підозрюють у причетності до проституції.

33 квартири для надання послуг

За версією поліції, група використовувала 33 квартири-студії у кварталах Нонхьондон і Йоксамдон у Каннамі. Послуги рекламували в інтернеті та через канали в Telegram, маскуючи їх під шведський масаж та подібні процедури.

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Потенційних клієнтів просили підтвердити особу через мобільні телефони, зареєстровані на їхнє ім’я. Після цього їх перевіряли за базою даних, якою, за інформацією слідства, користувалися подібні заклади, щоб виявити людей, яких вважали підозрілими.

Розслідування триває

Щодо другої викритої структури кількість зустрічей і отриманих коштів встановити не вдалося: підозрювані, за даними поліції, знищили докази. Розслідування почали після повідомлення, отриманого в листопаді 2025 року. Операторів та їхніх імовірних спільників встановлювали за допомогою аналізу телефонних з’єднань, записів камер спостереження та прихованого нагляду.

Трьом імовірним операторам закидають організацію проституції з метою отримання прибутку. За цей злочин у Південній Кореї передбачене покарання до семи років ув’язнення або штраф до 70 млн вон. Поліція заявила, що продовжить перевіряти інших можливих учасників справи.

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