У Сеулі вуличні торговці приймають сміття від відвідувачів — Korea Herald

У торговельному районі Мьондон у Сеулі, Південна Корея, відвідувачі можуть залишати стаканчики з-під кави, обгортки та інше сміття у вуличних продавців, навіть якщо не купували їжу чи напої в їхніх кіосках. Учасники місцевої кампанії з прибирання погодилися приймати відходи від їжі та напоїв, придбаних в інших місцях, повідомляє Korea Herald.

Кампанія для туристичного району

Міська влада Сеула роздала продавцям таблички англійською, японською та китайською мовами, щоб відвідувачі могли впізнати кіоски, які беруть участь в ініціативі. Кампанію також просуває Сеульська туристична організація.

Представник організації заявив, що продавці та поліцейська дільниця Намдемун стикалися з проблемою незаконного викидання відходів. За його словами, ініціатива має допомогти розв'язати її завдяки співпраці сторін, яких це безпосередньо стосується.

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Бракує громадських урн

Туристи давно скаржаться на складність пошуку громадських смітників у Сеулі. Місто намагається збільшити їхню кількість із 2023 року, однак запропоновані місця для встановлення урн викликають заперечення місцевих жителів і торговців. Посадовці також згадували про побоювання щодо вигляду смітників у громадському просторі.

Станом на вересень у Сеулі було 7142 вуличні смітники, свідчать дані Seoul Open Data Plaza. У 1995 році їх налічувалося 7607. Після запровадження системи оплати за обсяг побутових відходів кількість урн скорочували, щоб люди не викидали в них домашнє сміття.

У січні—вересні Сеул відвідали понад 13 мільйонів іноземних туристів. Місто прагне до 2030 року приймати 30 мільйонів відвідувачів щороку та планує поширити кампанію з Мьондона на інші туристичні райони й традиційні ринки.

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