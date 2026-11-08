У Сеулі зафіксували перший сніг на 26 днів раніше, ніж торік — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, у неділю зафіксували перший сніг цього сезону. Сніг спостерігали о 10:00 на метеостанції в Сонволь-доні, район Чонно-гу, повідомляє Korea Herald з посиланням на Корейське метеорологічне управління.

Раніше за торішній показник

Перший сніг у столиці Південної Кореї зафіксували на 26 днів раніше, ніж торік, і на 12 днів раніше за середній сезонний термін. Офіційну дату першого снігу в Сеулі визначають за спостереженнями на метеостанціях, а не за тим, коли сніг уперше побачили жителі міста.

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Попередні ранні снігопади

Сніг на початку листопада не є безпрецедентним для Сеула: перший сніг також фіксували 8 листопада 2002 та 2010 років. Найраніший перший сніг у місті з 1973 року зареєстрували 23 жовтня 1981 року.

Перший лід сезону

Напередодні метеорологічна служба також повідомила про перший лід сезону в Сеулі. Того дня в Кореї відзначали іпдон — традиційний початок зими за місячним календарем.

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