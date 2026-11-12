У Сеулі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 15-річної дівчини — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, поліція затримала 59-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 15-річної дівчини. Її батьки раніше подали скаргу щодо ймовірного сексуального злочину проти неповнолітньої, у якому фігурував син затриманого. Як повідомляє Korea Herald, поліція планувала звернутися по ордер для тримання підозрюваного під вартою у справі про вбивство.

Затримання та слідчі дії

Працівники поліцейської дільниці району Сонбук затримали чоловіка приблизно о 1:40 у середу в помешканні для короткострокової оренди в Чоннин-доні, район Сонбук-гу. Коли правоохоронці прибули туди після екстреного виклику раніше того дня, дівчина вже була мертва.

На момент затримання чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та під час першого допиту в середу відмовився відповідати на запитання. За даними місцевих медіа, помешкання орендувала жінка віком близько 20 років, яка раніше була фактичною партнеркою підозрюваного. На місці знайшли записку, схожу на передсмертну, та незапалений вугільний брикет. Агентство Yonhap повідомило, що поліція також вилучила телефон дівчини, який, за підозрами слідчих, чоловік викинув після ймовірного вбивства.

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Можливий мотив і пов’язані справи

Скарга батьків дівчини стосувалася ймовірного інциденту в січні. У березні поліція району Новон передала до прокуратури матеріали справи щодо 20-річного сина затриманого. На час загибелі дівчини розслідування ще тривало, а син перебував під вартою в іншій справі про крадіжку.

Поліція перевіряє версію, що ймовірне вбивство могло бути помстою за скаргу. Також слідчі з’ясовують можливий зв’язок зі справою про ймовірну схему, за якою чоловіків нібито заманювали пропозиціями платних сексуальних послуг, а потім грабували. Поліція Новона розслідувала підозри щодо крадіжок, шахрайства та отримання викраденого майна стосовно дівчини, сина підозрюваного і жінки, яка орендувала помешкання. Родина дівчини, за повідомленнями видання, стверджувала, що ця жінка схиляла її до правопорушень.

Дівчина не навчалася у школі та від початку року перебувала в молодіжних притулках. Вона неодноразово зверталася до поліції через проблеми вдома, після чого правоохоронці допомогли їй зв’язатися зі службами притулків. Згодом вона змінювала кілька закладів, зокрема й за межами Сеула.

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