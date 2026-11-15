У Сеуті залишаються близько 15 тисяч мігрантів — CBC

В іспанському анклаві Сеута та його околицях через три місяці після масового перетину кордону залишаються близько 15 тисяч мігрантів. Таку оцінку дала друга віцепрезидентка Сеути Кіссі Чандірамані, назвавши ситуацію «надзвичайно серйозною». Населення анклаву становить приблизно 80 тисяч людей, повідомляє CBC.

За даними місцевої влади, під час масового прибуття до Сеути кордон перетнули 100 тисяч марокканців та людей із країн, розташованих південніше Марокко. Щонайменше 140 людей загинули під час переходу, а понад 88 тисяч згодом повернулися до Марокко, йдеться у звіті іспанської поліції.

Побоювання депортації

Чандірамані вважає, що тисячі людей уникають центрів прийому через страх депортації. Марокко в системі надання притулку ЄС вважають безпечною країною, тому частина мігрантів побоюється відмови в наданні притулку.

Один із мігрантів, 21-річний Аздін, розповів, що живе у тимчасових укриттях, які протікають під час дощу, та переховується від влади. За його словами, військові намагалися зібрати мігрантів і повернути їх через кордон, а тих, хто намагався втекти, били. Amnesty International документувала схожі повідомлення про ймовірні порушення з боку іспанських військових, зокрема випадки сексуального насильства та примусового видворення.

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Віцепрезидентка Сеути заявила, що прокуратура вивчає ці твердження, водночас закликавши не узагальнювати дії всіх фахівців, які працюють в екстремальних умовах.

Перевантажені служби Сеути

За словами Чандірамані, витрати Сеути до кінця року можуть перевищити 45 млн євро без урахування втрат бізнесу та зайнятості. Анклав також опікується 3626 неповнолітніми мігрантами без супроводу дорослих — це у 125 разів більше за його звичайні можливості.

Неурядові організації заявляють, що сотні людей залишаються на вулицях, а допомога для них обмежена. Координаторка організації No Name Kitchen Франческа Фузаро стверджує, що мігрантів б’ють щодня, а обмеження допомоги може підштовхувати їх до повернення до Марокко. Організацію також звинувачували в роздачі мігрантам перцевих балончиків і ножів, що Фузаро заперечує. Цивільна гвардія Іспанії провела обшук у приміщеннях No Name Kitchen та заарештувала двох людей у межах поточного судового розслідування.

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