У Шанхаї через тайфун Чампі евакуювали 62 400 людей — South China Morning Post

Тайфун Чампі 24 жовтня продовжив впливати на східне узбережжя Китаю: через негоду призупинили понад сотню авіарейсів, а влада Шанхая напередодні евакуювала близько 62 400 людей. Про це повідомляє South China Morning Post.

Скасування рейсів і обмеження на залізниці

Рейси скасовували в аеропортах Шанхая, а також провінцій Фуцзянь і Чжецзян. Авіакомпанія China Eastern Airlines повідомила про скасування 39 внутрішніх рейсів до та з двох головних аеропортів Шанхая. Обмеження також торкнулися перельотів до міст Фучжоу та Веньчжоу.

У містах Нінбо та Веньчжоу в провінції Чжецзян скасували відповідно 37 і 44 рейси. Залізничні служби тимчасово зупинили частину високошвидкісних поїздів, що проходять через Чжецзян, а на інших маршрутах у провінції запровадили обмеження швидкості.

Шторм рухається у бік Японії

Національний метеорологічний центр Китаю п’ятий день поспіль зберігав синій рівень попередження про тайфун — найнижчий у чотирирівневій системі країни. За прогнозом центру, Чампі мав повернути на північний схід уздовж вод поблизу Чжецзяну та прямувати до південного заходу Японії, водночас у неділю він міг залишатися близько до східного узбережжя материкового Китаю.

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Влада попередила, що під впливом холодного повітря і тайфуну з 23 до 26 жовтня на південному сході акваторії та вздовж узбережжя східного Китаю зберігатиметься сильний вітер. У частинах провінції Цзянсу, Шанхаї та Чжецзяні прогнозували сильні й зливові дощі. У провінції Цзянсу запровадили четвертий, найнижчий, рівень екстреного реагування на повені та тайфуни.

Тайфун пройшов поблизу північно-східного узбережжя Тайваню, не виходячи на суходіл. Тайванська служба реагування на стихійні лиха повідомила про одну загиблу людину та 527 травмованих. У міжнародному аеропорту Таоюань у Тайбеї 23 жовтня скасували 563 рейси, а 24 жовтня заявили про поступове відновлення польотів.

За даними Національного метеорологічного центру Китаю, швидкість вітру поблизу центру Чампі знизилася до 126 км/год проти 162 км/год у п’ятницю. Раніше, о 8:00 21 жовтня, максимальна стала швидкість вітру в центрі тайфуну сягала 245 км/год.

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