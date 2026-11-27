Дві китайські компанії встановили передові системи штучного інтелекту Nvidia Blackwell у дата-центрі в Шанхаї, пов’язаному з Аліс Хуан та сінгапурською компанією Megaspeed. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Bloomberg, яке вивчило документи, подані китайським регуляторам.

Кредити під серверне обладнання

За даними Bloomberg, компанія Shanghai Shuoyao використала серверну стійку GB300 NVL72 як заставу для отримання кредиту на 96 млн юанів, або близько 14 млн доларів США, від Shanghai Innovation Bank. Система GB300 NVL72 належить до найпотужніших обчислювальних систем Nvidia для ШІ та містить 72 чипи Blackwell Ultra і 36 процесорів Grace.

Інша компанія, Shanghai Kezhan, також повідомила про встановлення сервера GB200 на цьому самому об’єкті. Наприкінці 2025 року вона отримала кредит на 90 млн юанів від фінансової лізингової компанії, що належить установі уряду Шанхаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Походження обладнання

Ці розкриття стали першим документальним свідченням того, що процесори Blackwell Nvidia потрапили до дата-центру, пов’язаного з Хуан і Megaspeed. Президент США Дональд Трамп публічно виступав проти потрапляння передових чипів до Китаю.

Bloomberg відстежив серійний номер стійки GB300 до тайванського виробника Gigabyte Technology, який збирає сервери з чипами Nvidia. Компанія Gigabyte не розкрила первинного покупця, пославшись на корпоративну політику, але заявила про дотримання застосовного законодавства. Shanghai Shuoyao підтвердила надання послуг Megaspeed і назвала ці відносини звичайною комерційною співпрацею. Megaspeed перебуває під розслідуванням США через звинувачення у перенаправленні чипів Nvidia до Китаю, однак заперечує порушення. Bloomberg зазначив, що не знайшов доказів, що саме Megaspeed перенаправила виявлене в Шанхаї обладнання.

Читай нас у