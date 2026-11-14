У Шанхаї звільнили двох науковців після смерті дитини — South China Morning Post

У Шанхаї звільнили двох науковців після офіційного розслідування смерті шестирічної дівчинки, яка торік пройшла першу у світі процедуру редагування генів безпосередньо в мозку. Як повідомляє South China Morning Post, перевірка, призначена міським комітетом Компартії Китаю та владою Шанхая, встановила порушення правил досліджень і приховування важливої інформації про безпеку процедури.

Слідчі дійшли висновку, що науковці не передали лікарям дівчинки тривожні результати дослідів на мавпах. Лікарня Сіньхуа, де проводили лікування, схвалила процедуру без ключових даних про безпеку та не пояснила батькам належним чином ризик смерті, йдеться в офіційному повідомленні.

Санкції для дослідників

Керівника дослідження Цю Цзилуна із Шанхайського університету Цзяо Тун та його колегу Ян Кана звільнили. Їм також на п’ять років заборонили керувати державними науковими проєктами, брати в них участь і претендувати на нагороди. Обох внесли до національної бази дослідників, які допустили серйозні порушення академічної доброчесності.

Розслідування встановило, що Цю та Ян були серед осіб, які отримали від родини дитини готівку й подарунки на загальну суму близько 1,06 млн юанів, зокрема дорогий алкоголь та електронні пристрої. Ці виплати не були зазначені як конфлікт інтересів у пов’язаній статті, опублікованій у журналі Nature в лютому. Водночас перевірка не виявила фальсифікації даних, але зафіксувала неточні описи частини експериментів та інші порушення академічних норм.

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Перша процедура такого типу

Дівчинка мала синдром Снайдерса-Блока-Кампеау — рідкісне генетичне захворювання, що уповільнює розвиток мовлення, навчання та рухів і не має ефективного лікування. За даними журналу Science, її батьки звернулися до Цю в липні 2023 року після безрезультатного лікування в кількох провідних лікарнях Китаю.

Команда планувала виправити одну помилку в ДНК, доставивши інструменти для редагування в клітини мозку за допомогою вірусів, введених у спинномозкову рідину. Родина сплатила за проєкт близько 5,34 млн юанів, з яких 4,84 млн юанів пішли на виробництво вірусів і їхнє тестування на великих тваринах.

Ін’єкцію зробили 24 березня після схвалення етичним комітетом лікарні в січні. За даними Science, за кілька днів у дитини виникли ниркова недостатність і різке падіння рівня тромбоцитів. Її перевели до реанімації, де 31 березня вона померла від відомого побічного ефекту генної терапії: дрібні тромби блокують судини та ушкоджують органи.

Лікаря, відповідального за клінічне дослідження, Юй Юнґо усунули з посади керівника дослідницького відділу та понизили; ще трьох посадовців покарали дисциплінарно. Комісія охорони здоров’я Шанхая також оголосила спеціальні перевірки випробувань нових медичних технологій.

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