У Шарджі будують годинникову вежу для жінок — The National

В еміраті Шарджа в ОАЕ розпочали будівництво нової годинникової вежі, призначеної передусім для жінок. Її зводять поблизу університету Кальби, навпроти наявної годинникової вежі. Проєкт оголосив правитель Шарджі шейх Султан бін Мухаммад Аль-Касімі, повідомляє The National.

Нова вежа в Кальбі

За словами шейха Султана, наявна вежа призначена для чоловіків, тоді як другу споруду зводять передусім для жінок. Її розмістили на протилежному боці території університету, на відстані від житлових будинків, щоб зберегти приватність мешканців.

На захід від майбутньої вежі розташований університет, а зі східного боку — кооперативне товариство, затока Кальби та острів. Позаду споруди є великий громадський парк, що простягається до стіни кладовища. У парку облаштована простора кондиціонована зала з різними іграми. Правитель Шарджі назвав його першим таким парком у Кальбі та заявив, що подібні простори планують створювати й в інших районах.

Нова вежа має стати місцем, де жінки зможуть збиратися та проводити дозвілля. Архітектурні проєкти вже підготував інженер проєкту. Споруда стане новим архітектурним об’єктом Кальби поруч із наявною вежею на перехресті вулиць Аль-Вахда та Аль-Корніш.

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Комплекс догляду на дорозі до Хор-Факкана

Шейх Султан також схвалив створення інтегрованого комплексу догляду для чоловіків і жінок на дорозі до Хор-Факкана. До його складу мають увійти два будинки догляду, центри фізіотерапії, два консультативні центри, два будинки догляду за дітьми, центр захисту жінок і громадський центр.

На території комплексу також передбачено сади, мечеть, площу для заходів і 390 паркомісць для відвідувачів, мешканців та персоналу. Проєкт планують як простір для догляду, реабілітації, підтримки сімей і громадських активностей.

Чинну годинникову вежу Кальби відкрили 17 березня 2022 року. Її висота становить 60 метрів, споруда має сім поверхів, оглядові майданчики та ресторан. Навколо вежі розміщені 12 великих фонтанів, що символізують години, і 60 менших — хвилини.

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