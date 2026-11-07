У Шароні за 75 хвилин випало рекордні 117 мм опадів — Jerusalem Post

У регіоні Шарон в Ізраїлі сильна злива спричинила підтоплення в кількох місцях у Кадімі-Цорані. За даними Ізраїльської метеорологічної служби, станція в Кадімі зафіксувала 117 мм опадів за одну годину 15 хвилин — рекордний показник для цього району, повідомляє Jerusalem Post.

Підтоплення та рятувальні роботи

Місцева рада Кадіми-Цорана закликала жителів не залишати домівки без нагальної потреби. Її бригади розчищали небезпечні ділянки, усували засмічення та відводили воду у координації з поліцією, пожежно-рятувальними службами, водною корпорацією Mayannot HaSharon, управлінням дренажу та волонтерською групою реагування.

Водіїв попередили про затоплення на шосе №4 поблизу розв'язки Дрорім і попросили не намагатися перетинати затоплені дороги. Мешканцям також рекомендували повідомляти про небезпечні ситуації на міську гарячу лінію 106 та не користуватися ліфтами, що спускаються до наземного рівня або в підземні паркінги.

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Пожежники Центрального округу повідомили про 11 випадків порятунку через негоду, сильний дощ і підтоплення. Зокрема, біля розв'язки Дрор із автомобіля, зануреного у воду, евакуювали двох літніх людей. Після порятунку їм знадобилася подальша медична допомога на місці.

Прогноз і застереження для узбережжя

У північних і центральних районах Ізраїлю очікували періодичні дощі з поодинокими грозами, а також ризик локальних підтоплень на прибережній рівнині й раптових паводків у руслах Юдейської пустелі та поблизу Мертвого моря. Від другої половини неділі опади мали поступово слабшати.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю також застерегло від купання на пляжах до окремого повідомлення: після дощів у море надходять дощовий стік і дренажні води. Висота хвиль у Середземному морі вночі та наступного дня мала становити від 120 до 180 см.

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