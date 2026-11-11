У Щецині охрестили пором Bursztyn Unity та підняли польський прапор — Polsat News

У Щецині, Польща, під час відзначення Дня незалежності урочисто охрестили пором M/F Bursztyn Unity та підняли на ньому польський прапор. У церемонії взяли участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, повідомляє Polsat News.

Церемонія хрещення судна

Хрещеною матір’ю судна стала Зофія Галка, яка багато років працює в Польському морському пароплавстві та очолює компанії спеціального призначення, що займаються будівництвом нових суден. Під час обряду об правий борт порома розбили пляшку шампанського.

Після цього польський прапор підняли на щоглі порома. Прем’єр-міністр Дональд Туск передав його капітану судна Войцеху Жуковському.

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Рейси до Швеції

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак заявив, що пором є польським проєктом, створеним польськими конструкторами на польській верфі для польського судновласника. За його словами, польський прапор має бути не лише символом гордості, а й знаком сучасної та конкурентної морської економіки Польщі.

Пором M/F Bursztyn Unity призначений для перевезення пасажирів і колісних вантажів. Його збудувала Гданська судноремонтна верф. Регулярні рейси судна мають розпочатися 18 листопада на маршруті між Свіноуйсьцем і шведським Істадом.

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