У Щецині запустили післядипломну програму з тактичної медицини — Interia

У Щецині, Польща, Поморський медичний університет запустив нову післядипломну програму «Тактична медицина і фармація» для фахівців із медичною освітою. Як повідомляє Interia, частину занять проводитимуть військовослужбовці.

Підготовка до кризових ситуацій

Кураторка програми, докторка фармацевтичних наук Анна Жук, сказала, що курс відповідає нинішній геополітичній ситуації. За її словами, університет прагне підготувати цивільний медичний персонал, який працює в аптеках, поліклініках і стоматологічних кабінетах, до надання допомоги під час кризових ситуацій, зокрема терористичного нападу або масового інциденту.

Навчання призначене для лікарів, фармацевтів, медсестер і представників інших медичних професій. Анна Жук зазначила, що метою є підготувати медиків до надання професійної допомоги постраждалим до прибуття підтримки.

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Евакуація та медичне сортування

Представниця університету Наталія Андручук розповіла, що програма охоплює медицину поля бою, біологічні, хімічні та радіаційні загрози, а також організацію роботи лікарень і аптек в умовах війни. Серед навичок, які мають здобути слухачі, — медичне сортування, евакуація, забезпечення ліками та транспортом у кризових ситуаціях.

За словами Жук, програма також передбачає практичні вправи, зокрема на військових територіях. Вона заявила, що Поморський медичний університет є першим закладом вищої освіти на північному заході Польщі з таким напрямом навчання. Схожі заняття проводить Сілезький медичний університет у Катовицях спільно з коммандос із Люблінця.

Експерт із безпеки Гжегож Кшешовський у коментарі Interia назвав ініціативи з підвищення обізнаності корисними, однак наголосив на потребі зберігати баланс між посиленням безпеки та суспільним спокоєм.

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