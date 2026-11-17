У китайському Шеньчжені, який влада позиціонує як центр розвитку штучного інтелекту, робототехніки та інновацій, дедалі більше людей шукають тимчасову роботу через скорочення можливостей у традиційному виробництві. Про це повідомляє BBC News, журналісти якого провели кілька днів у місті.

Шеньчжень демонструє технологічні можливості Китаю: тут працюють компанії з виробництва людиноподібних роботів, кур’єрські дрони доставляють їжу в окремих районах, а безпілотні таксі доступні через спеціальний застосунок. Інженер компанії DexForce Technologies Хуан Шихуа вважає, що впродовж десятиліття роботи зможуть виконувати повторювані та небезпечні завдання — від обслуговування в кафе до роботи в шахтах.

Проблеми традиційного виробництва

Водночас у промислових районах Шацзін і Сунган працівники розповідають про закриття або перенесення фабрик, втрату робочих місць і падіння доходів. Слабкий ринок нерухомості та мляве споживання змушують виробників скорочувати обсяги роботи, автоматизувати процеси або шукати дешевшу робочу силу в інших місцях.

За оцінкою, яку наводить BBC News, близько 200 млн китайських працівників, або приблизно 40% міської робочої сили, залежать від різних форм гіг-зайнятості. У Шеньчжені кур’єри та посередники з доставки кажуть, що обирають таку роботу через меншу кількість вакансій на заводах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Робота без стабільності

П’ятдесятирічна Лу раніше вела бізнес із продажу друкованих плат в офісній будівлі SEG Plaza. За її словами, вести бізнес ставало дедалі важче, а орендна плата зростала. Тепер вона допомагає кур’єрам доставляти замовлення на поверхи: водії платять їй 2 юані за одне замовлення. За її словами, нині вона заробляє близько 200 юанів на день.

Агенти з працевлаштування пропонують тимчасову роботу зі складання електроніки приблизно за 22 юані на годину. Будівельний робітник Ву, який приїхав до Шеньчженя із Сичуані у 1990-х роках, розповів, що після пандемії його зарплата знизилася щонайменше на третину й відтоді повністю не відновилася.

Місто й далі приваблює трудових мігрантів з різних провінцій Китаю. Частина з них працює до 14 годин на добу та живе в гуртожитках, розраховуючи на стабільний дохід для підтримки родин.

Читай нас у