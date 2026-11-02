У Шеппартоні, Австралія, детективи затримали вісьмох людей у межах розслідування ймовірного нападу на 19-річного поліцейського, який перебував поза службою. Як повідомляє ABC News, інцидент стався близько 00:30 у неділю, 25 жовтня, на вулиці Мод у місті на північному сході штату Вікторія.

Обставини інциденту

За версією поліції штату Вікторія, вулицею Мод хаотично рухався помаранчевий мотоцикл. 19-річний поліцейський попросив водія залишити територію поблизу ліцензованого закладу, після чого його нібито оточила група чоловіків.

За твердженням поліції, правоохоронця та його 19-річного друга били кулаками в обличчя і ногами, а потім група втекла. Обох доправили до лікарні з травмами, що не загрожували життю. Згодом їх виписали.

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Затримання та вилучення

Під час обшуків у восьми помешканнях у районі Великого Шеппартона детективи затримали 16-річного підлітка, трьох 17-річних підлітків і двох 18-річних чоловіків. Їх допитали, і очікується, що кожному з них висунуть обвинувачення за повісткою.

Також поліція затримала 20-річного чоловіка з Кіалли та відпустила його до проведення подальших перевірок. Ще один 17-річний підліток сам прийшов до відділку поліції, де його допитали й відпустили до вручення повістки. У межах розслідування вилучили мобільні телефони, позашляховий мотоцикл і предмет, що імітує вогнепальну зброю.

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