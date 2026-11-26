У Шотландії радіовуглецевий аналіз зуба косатки KW2, яка викинулася на берег острова Віст 2015 року, показав, що самець міг прожити щонайменше 65 років. Якщо оцінку підтвердять, це може бути найстаріший зареєстрований самець косатки. Як повідомляє Live Science, дослідники використали сліди радіоактивних речовин, що потрапили в довкілля після випробувань ядерної зброї у XX столітті.

Радіовуглецевий слід у зубах

Випробування атомної зброї суттєво підвищили рівень радіовуглецю в атмосфері та морському середовищі. Цей ізотоп зберігався в зубах китоподібних, зокрема косаток і кашалотів, тому дає змогу встановити, чи тварина жила в період ядерних випробувань.

Автори дослідження, опублікованого 1 жовтня у журналі Frontiers in Marine Science, вивчили зуби трьох косаток, що викинулися на берег у Шотландії між 1995 і 2016 роками, а також двох кашалотів, які викинулися на берег у 1990-х. У кашалотів дані радіовуглецевого аналізу узгодилися з річними шарами росту в зубах: вік тварин на момент загибелі оцінили у понад 20 і понад 40 років відповідно.

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Розбіжність в оцінках віку

Зуби косаток також мають смугасті шари, які, як вважають науковці, утворюються щороку. Для одного з самців ці шари й радіовуглецеві дані дали близьку оцінку — тварині було трохи за 20 років. Водночас у KW2 підрахунок шарів вказував на вік понад 50 років, тоді як радіовуглецевий сигнал свідчив про щонайменше 65 років.

Перший автор роботи Кіран Тірні припустив, що в пізніші роки життя кілька шарів у зубі могли виглядати як один або ж нові шари перестали формуватися через брак місця. Дослідники наголошують, що радіовуглецеві дані не визначають точний вік, але така тривалість життя не є неможливою: самців косаток зазвичай вважають такими, що живуть близько 50–60 років.

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