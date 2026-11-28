«Рейнджерс» на стадіоні «Айброкс» переміг «Фолкерк» з рахунком 2:1 у матчі шотландської Прем'єршип. Вирішальний гол на 90+9-й хвилині з пенальті забив Раян Надері: його перший удар відбив голкіпер Скотт Бейн, однак VAR зафіксував, що воротар вийшов з лінії воріт до удару. Після повторного виконання пенальті Надері влучив у ворота.

Фолкерк відкрив рахунок із пенальті

Гості вийшли вперед на 37-й хвилині. Джейкоб Меррелл реалізував пенальті, який арбітр призначив після перегляду епізоду біля монітора: Туур Ромменс, за оцінкою судді, порушив правила проти Ітана Росса.

Господарі поля мали низку нагод ще в першому таймі. Після перерви Фіндлі Кертіс забив, однак VAR скасував взяття воріт, оскільки в розвитку атаки м'яч вийшов за лицьову лінію. Згодом удар Кертіса після рикошету влучив у поперечину, а Ніко Раскін не використав кілька моментів.

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Пізня відповідь господарів

На 85-й хвилині «Рейнджерс» зрівняв рахунок. Кевін Келсі, який вийшов на заміну, головою замкнув подачу Бадредіна Буанані та спрямував м'яч у дальній кут.

Як повідомляє Sky Sports News, ця перемога стала для «Рейнджерс» десятою поспіль у Прем'єршип. Команда вийшла на перше місце в таблиці та випереджає «Селтік» на два очки. Безпрограшна серія клубу в усіх турнірах сягнула 15 матчів.

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