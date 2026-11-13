У Шотландії реконструювали статую імператора Антоніна Пія — Live Science

У Шотландії фахівці реконструювали вигляд монументальної кінної статуї, яка, за їхніми оцінками, могла зображати римського імператора Антоніна Пія. Від скульптури збереглася права нижня частина ноги — позолочені бронзові стопа та литка. Фрагмент, відомий як нога з Мілсінгтона, знайшли в болоті 1820 року, повідомляє Live Science.

Це єдиний відомий у Шотландії приклад монументальної статуї римського імператора. На думку експертів, скульптуру виготовили приблизно 140 року нашої ери. Раніше дослідники припускали, що бронзова статуя могла бути вивезена з англійського Йорка, але подальші дослідження римського прикордоння дали підстави пов’язувати знахідку зі Шотландією.

Кінний монумент на кордоні імперії

Експерти вважають, що нога походила від кінної статуї Антоніна Пія, подібної до відомої скульптури Марка Аврелія в Римі. Антонін Пій правив Римською імперією у 138–161 роках, змінивши на престолі Адріана.

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За правління Антоніна Пія наміснику римської Британії наказали просунутися на північ, вторгнутися до південної Шотландії та спорудити Антонінів вал. Після смерті імператора укріплення перестали обороняти, а римляни відійшли з території Шотландії.

Статую могли демонтувати під час відступу

У National Museums Scotland припускають, що під час відступу римляни могли розібрати цінні статуї, які встановили на цій території. Огляд ноги перед новою виставкою не виявив на бронзі слідів зрізання. Це свідчить, що фрагмент, імовірно, відокремили обережно, а не відрубали під час навмисного нищення чи для перероблення на брухт.

Точна причина, через яку від скульптури залишилася лише нога, невідома. Фрагмент разом із вівтарями Мітри з Інвереска та іншими римськими знахідками представлять із 14 листопада на виставці «Римська Шотландія: життя на краю імперії» в Національному музеї Шотландії.

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